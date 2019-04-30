Байден назвал безальтернативным импичмент Трампа, если тот мешал расследованию Мюллера

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Иной выход, кроме как начать процедуру отстранения президента Дональда Трампа от должности, будет невозможен для Конгресса США, если выяснится, что глава государства пытался помешать спецпрокурору Роберту Мюллеру вести расследование приписываемого России вмешательства в выборы в США. Об этом заявил во вторник в интервью телекомпании ABC бывший вице-президент Джозеф Байден, вступивший в президентскую гонку 2020 года.

По мнению Байдена, спецпрокурор в докладе по итогам расследования "оставил незавершенными семь или восемь" аспектов, на которые, по его оценке, "не распространялись его полномочия". "Конгресс пытается взять это [расследование этих аспектов] на себя. Конгресс, как ему и следует, расследует это", - продолжил бывший вице-президент США.

"Если они [Трамп и его окружение] на самом деле блокировали расследование, у них [законодателей] не будет иной альтернативы, кроме единственного конституционного выхода - импичмента", - заметил Байден. "Однако моя задача пока состоит в том, чтобы не дать ему [Трампу] снова стать президентом Соединенных Штатов Америки", - добавил он.

Байден на прошлой неделе объявил об официальном вступлении в президентскую гонку. Согласно ряду опросов, на данный момент он считается одним из фаворитов среди представителей Демократической партии. За первые сутки после официального вступления в борьбу за высший государственный пост в стране он собрал около $6,3 млн в качестве пожертвований на проведение избирательной кампании.

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор при этом подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли Трамп препятствия правосудию.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.