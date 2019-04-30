В ООН подтвердили, что для конституционного комитета Сирии остается согласовать шесть имен

ООН, 30 апреля. /ТАСС/. Шесть человек из ранее согласованных членов сирийского конституционного комитета были убраны из списка, по ним предстоят дополнительные согласования. Об этом заявил во вторник спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее о том, что сторонам переговоров осталось согласовать шесть из 150 имен, ТАСС сообщили дипломатические источники в организации.

"Мы пришли к соглашению о том, что шесть имен из ранее согласованного списка от гражданского общества должны быть убраны из списка, - сказал он. - Мы работаем над тем, чтобы все кандидаты в списке в конечном итоге имели поддержку всех сторон. Мы также стремимся к тому, чтобы 30% его членов составляли женщины".

Педерсен добавил, что многие проблемы, связанные с созданием конституционного комитета Сирии, удалось свести к минимуму.

"Я продолжаю работать над окончательным соглашением о составе и сфере ведения сбалансированного, инклюзивного и авторитетного конституционного комитета. Очень многие проблемы сейчас удалось свести к минимуму", - сказал дипломат.

"Пока еще ничего не согласовано, но мы прекрасно понимаем, как можно сбалансировать сопредседательство, как принимать решения, как можно было бы реализовать нейтральную роль ООН и какие политические обязательства по безопасности можно было бы распространить на всех участвующих", - отметил он, заверив, что как сирийское правительство, так и оппозиция конструктивно работали по этим вопросам.

По итогам состоявшихся 26 апреля в Нур-Султане переговоров в астанинском формате спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что все решения будущего конституционного комитета Сирии будут приниматься при одобрении не менее 75% участников.

Решение о создании конституционного комитета было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 30 января 2018 года. Будущий механизм сформируют на основе трех списков: от правительства, оппозиции и гражданского общества. Переговорщикам предстоит завершить согласование состава третьего списка, замечания по которому возникли у ООН на консультациях в Женеве в декабре прошлого года.