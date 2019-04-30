В ЕС настаивают на необходимости политического решения кризиса в Венесуэле

ТАСС, 30 апреля. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини считает, что решение кризиса, с которым столкнулась Венесуэла, может быть только политическим. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник официальным представителем внешнеполитической службы ЕС Майей Косьянчич.

"ЕС внимательно следит за последними событиями в Венесуэле, - отмечается в нем. - Мы вновь подчеркиваем, что решение множественных кризисов, с которыми столкнулась страна, может быть только политическим, мирным и демократическим".

В заявлении также говорится, что ЕС "отвергает любые формы насилия" и призывает все стороны в Венесуэле к сдержанности с тем, чтобы избежать дальнейшей эскалации и гибели людей. Как отмечается в сообщении, ЕС поддерживает народ Венесуэлы и продолжит прикладывать усилия, нацеленные на то, чтобы в южноамериканском государстве прошли "свободные и честные выборы" в соответствии с конституцией страны.

Ранее во вторник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал в Twitter видеоролик, в котором обратился к военным Боливарианской Республики с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране.