В США заявили, что получают противоречивую информацию о происходящем в Венесуэле

ТАСС, 1 мая. Ситуация в Венесуэле остается туманной, США получают противоречивую информацию о происходящем в этой стране. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, передает агентство Reuters .

Абрамс сказал, что вспыхнувшие во вторник выступления венесуэльской оппозиции с участием группы военных якобы были частью более широкого плана, который противники президента Николаса Мадуро якобы обсуждали с тремя видными представителями структур власти Венесуэлы.

"Имели место некоторые интересные переговоры между венесуэльцами, являющимися и не являющимся частью режима, о возвращении к конституции", - заявил Абрамс. "Они долгое время вели переговоры о средствах восстановления демократии, однако, как представляется, сегодня они не продвигаются вперед", - сказал спецпредставитель США по Венесуэле.

Абрамс повторил прозвучавшее ранее во вторник заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что венесуэльская оппозиция якобы вела переговоры с министром обороны Венесуэлы Владимиром Падрино Лопесом, председателем Верховного суда Венесуэлы Майкелем Морено и командующим президентской гвардией Иваном Эрнандесом.

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы идут антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Ранее во вторник он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео было снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.

Как сообщил во вторник министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, власти частично подавили попытку оппозиции, поддерживаемой небольшой группой военных, подорвать мир в стране. Глава Боливарианской службы национальной разведки Мануэль Фигера стал одним из руководителей группы военных, во вторник выступивших на стороне Гуайдо, отметил член Конституционной ассамблеи Венесуэлы Херардо Маркес. По его словам, речь идет о "небольшом по масштабам бунте военных, предавших родину", которые "пытаются развязать в стране насилие".