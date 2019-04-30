Глава МИД Канады назвала решение суда Китая о казни канадца жестоким и бесчеловечным

ОТТАВА, 1 мая. /ТАСС/. Власти Канады выступают решительно против смертного приговора, вынесенного судом КНР канадскому гражданину. Об этом во вторник заявила журналистам глава МИД страны Христя Фриланд.

"Мы очень обеспокоены этим приговором, - сказала она. - Мы считаем, что это жесткое и бесчеловечное наказание не должно применяться ни в одной стране". Фриланд добавила, что Канада уже много лет "выступает решительно против применения смертной казни".

Ранее стало известно, что Народный суд средней ступени города Цзяньмэнь на юге Китая приговорил к высшей мере наказания гражданина Канады за торговлю наркотиками. По его данным, подсудимый Фань Вэй принимал участие в продаже запрещенных психотропных препаратов в особо крупных масштабах. Вместе с ним приговоры были вынесены еще 10 сообщникам, среди которых гражданин США, еще четверо имеют паспорта Мексики.

Согласно материалам следствия, банда занималась подпольным производством метамфетамина, а также организовала сеть теневых каналов по его сбыту. Несколько из злоумышленников были приговорены к пожизненным срокам, а также к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года. Суд также постановил конфисковать имущество Фань Вэя, который руководил деятельностью этой преступной группировки.

В Китае действует жесткое законодательство в отношении распространения наркотиков. Максимальным наказанием за производство и продажу, к примеру, свыше 50 г героина, может стать смертная казнь.