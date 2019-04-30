Трамп пригрозил Кубе санкциями "самого высокого уровня" в связи с ситуацией в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями "самого высокого уровня", а также полным и всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит действия, которые, по версии главы государства, направлены на подрыв конституции Венесуэлы. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал во вторник в Twitter .

"Если кубинские войска и формирования немедленно не прекратят военные и другие операции, которые приводят к смертям и подрыву конституции Венесуэлы, против острова Куба будет введено полное и всестороннее эмбарго вместе с санкциями самого высокого уровня, - написал президент. - Будем надеяться, что все кубинские военнослужащие незамедлительно и мирно вернутся на свой остров!"

В Каракасе и других городах Венесуэлы в настоящий момент идут антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Как сообщила глава управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махия Санти, в ходе столкновений, сопровождающих акции протеста в столице Венесуэлы, пострадали не менее 50 человек.

Ранее во вторник Гуайдо опубликовал в Twitter видеоролик, в котором обратился к военным Боливарианской Республики с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По его словам, обращение было записано на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе. На видео вместе с Гуайдо запечатлена группа из 50-70 военнослужащих и лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес, который по решению суда должен находиться под домашним арестом.