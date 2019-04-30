В ООН надеются, что состав конституционного комитета Сирии удастся согласовать летом

ООН, 1 мая. /ТАСС/. Сирийский конституционный комитет может быть сформирован в течение лета 2019 года. Об этом заявил во вторник журналистам спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"У нас есть прогресс, но точной даты пока нет", - сказал он. При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, может ли формирование комитета быть закончено в течение лета.

"Я думаю, что это будет возможно. В этом отношении я оптимистичен", - сказал он.

Ранее, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, спецпосланник подтвердил, что для конституционного комитета Сирии остается согласовать шесть имен из 150.

По итогам состоявшихся 26 апреля в Нур-Султане переговоров в астанинском формате спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что все решения будущего конституционного комитета Сирии будут приниматься при одобрении не менее 75% участников.

Решение о создании конституционного комитета было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 30 января 2018 года. Будущий механизм сформируют на основе трех списков: от правительства, оппозиции и гражданского общества. Переговорщикам предстоит завершить согласование состава третьего списка, замечания по которому возникли у ООН на консультациях в Женеве в декабре 2018 года.