Лукашенко уволил заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии

МИНСК, 1 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина за "совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего". Указ об этом в среду опубликован на национальном правовом портале.

"В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь постановляю: за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего, освободить полковника Втюрина Андрея Александровича от должности заместителя государственного секретаря Совета безопасности республики", - сказано в указе.

29 апреля несколько белорусских СМИ сообщили, что Втюрин задержан правоохранительными органами за получение взятки, предположительно в размере $150 тыс. В то же время ни Следственный комитет, ни МВД, ни Генеральная прокуратура, как и КГБ, комментариев по данному поводу не дали.

Втюрин родился в Пензе в 1971 году, окончил Саратовское высшее военное училище МВД РФ. С 1995 года Втюрин поступил в Службу безопасности президента Белоруссии, которую возглавлял в 2007-2014 гг. После этого указом президента страны он был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности Белоруссии.