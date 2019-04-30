Помпео заявил, что Мадуро был готов покинуть Венесуэлу 30 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео утверждает, что российские власти уговорили президента Венесуэлы Николаса Мадуро не покидать страну во вторник, 30 апреля. В интервью телеканалу CNN Помпео подчеркнул, что, по его мнению, Мадуро намеревался сбежать в Гавану.

"У него [Мадуро] на взлетной полосе стоял подготовленный самолет, он был готов покинуть [Венесуэлу] сегодня (во вторник) утром, насколько мы понимаем, и русские уговорили его остаться", - сказал Помпео. Он также подчеркнул, что у властей США есть информация о том, что Мадуро готовился к тому, чтобы сбежать на Кубу.

"Он направлялся в Гавану", - подчеркнул госсекретарь США. Помпео также отметил, что власти США "уже не раз говорили, что Мадуро окружен кубинцами и поддерживается русскими в Венесуэле".

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы идут антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Ранее во вторник он опубликовал видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео было снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.