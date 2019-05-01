Группа Лимы не считает происходящее в Венесуэле госпереворотом

ТАСС, 1 мая. Страны, входящие в Группу Лимы, не считают усилившиеся во вторник в Венесуэле протесты с участием военных попыткой государственного переворота и возлагают ответственность за насилие на президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Перу.

"Члены Группы Лимы заявляют о своей полной поддержке конституционного процесса, предпринятого венесуэльским народом под руководством исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо для восстановления демократии в Венесуэле, и отказываются квалифицировать этот процесс как государственный переворот, - говорится в документе. - Вновь призываем национальные вооруженные силы Венесуэлы к лояльности исполняющему обязанности президента Хуану Гуайдо как главнокомандующему. Предупреждаем о прямой ответственности Николаса Мадуро, а также военных, находящихся на службе его незаконного режима, за неизбирательное применение насилия для подавления процесса демократических преобразований и восстановления правопорядка в Венесуэле".

Участники объединения отметили, что проведут встречу по ситуации в Венесуэле в пятницу, 3 мая, в Лиме.