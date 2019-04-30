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Политический кризис в Венесуэле

Глава Конституционной Ассамблеи Венесуэлы заявил о полном провале попытки госпереворота

По словам Дьосдадо Кабельо, все участники переворота "попрятались по посольствам"

КАРАКАС, 1 мая. /ТАСС/. Новая попытка государственного переворота в Венесуэле полностью провалилась. Об этом заявил во вторник глава Конституционной Ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

"К этому часу участники госпереворота были полностью повержены. Они попрятались по посольствам, никто не показывается", - написал он в Twitter.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. На видео также снят лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес, который в 2015 году был приговорен к 13 годам и 9 месяцам тюрьмы за организацию антиправительственных манифестаций, закончившихся столкновениями и гибелью людей. В 2017 году он был переведен под домашний арест.

Позднее глава МИД Чили Роберто Ампуэро заявил, что Лопес находится в посольстве Чили в Каракасе вместе с семьей.

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ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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