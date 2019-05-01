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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо заявил, что оппозиция Венесуэлы продолжит протесты 1 мая

По словам лидера оппозиции, манифестации с участием военных показали, что вооруженные силы не поддерживают действующую власть

КАРАКАС, 1 мая. /ТАСС/. Противники действующего правительства Венесуэлы продолжат протесты в среду, 1 мая. Об этом заявил во вторник лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

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"1 мая мы продолжим нашу борьбу на улицах", - сказал он в видеообращении, которое было опубликовано в "Твиттере".

По его словам, прошедшие во вторник акции протеста, среди участников которых были военные, показали, что "вооруженные силы не поддерживают и не уважают" президента Николаса Мадуро.

Ранее во вторник он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных Венесуэлы выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео было снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.

После этого в столице и других городах Венесуэлы прошли антиправительственные протесты.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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