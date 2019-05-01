В Пентагоне заявили, что превосходство США в космосе быстро идет на убыль из-за РФ и КНР

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Доминирующие позиции США в космосе стремительно теряются из-за технологических успехов России и Китая. Это признал в опубликованной во вторник заметке в газете The Wall Street Journal исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

"Китай и Россия, внимательно изучая нашу экономическую и военную зависимость от космического пространства, разработали такие технологии, как противоспутниковые лазеры, средства создания помех и кибервозможности, призванные использовать эту зависимость. Пекин в прошлом году запустил на орбиту 38 ракет, а мы - 17. После 50 лет отсутствия американцев на Луне китайцы совершили посадку [космического аппарата "Чанъэ-4" 3 января] на обратной стороне Луны", - посетовал Шанахан.

"США все еще располагают преимуществом, однако границы нашего доминирования быстро сужаются", - отметил он. И.о. главы Пентагона в заметке пояснял значимость формирования Космических сил США с единым командованием.

В июне 2018 года президент США Дональд Трамп распорядился о создании Космических сил. Вице-президент Майкл Пенс ранее уточнял, что их организационную основу правительство США рассчитывает сформировать к 2020 году. Космические силы должны стать шестым видом ВС США в дополнение к Армии США (сухопутным войскам), ВВС, ВМС, Корпусу морской пехоты и Береговой охране.