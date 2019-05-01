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Политический кризис в Венесуэле
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Венесуэльская прокуратура начала расследование попытки госпереворота

Президент республики Николас Мадуро заявил, что попытку госпереворота возглавлял сбежавший из-под ареста оппозиционер

КАРАКАС, 1 мая. /ТАСС/. Прокуратура Венесуэлы приступила к расследованию попытки государственного переворота, который предприняла оппозиция при поддержке группы военных. Об этом заявил во вторник президент Николас Мадуро.

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"Я говорил с генеральным прокурором республики, и он назначил трех прокуроров, которые уже ведут расследование", - сказал он в ходе выступления, которое транслируется в эфире телеканала TeleSUR..

По словам Мадуро, прокуроры опрашивают участников событий, которые произошли у военной базы имени Франсиско Миранды в Каракасе.

Он добавил, что лидер венесуэльской оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес, сбежавший из-под домашнего ареста, возглавил новую попытку госпереворота.

"На видеозаписи мы увидели настоящего убийцу, фашиста, Леопольдо Лопеса, - сказал венесуэльский лидер. - Он возглавлял эту операцию, целью которой был государственный переворот".

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Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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