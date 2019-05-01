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Новый император Японии впервые обратился к народу

Нарухито заявил, что будет стремиться к миру во всем мире
Японский наследный принц Нарухито EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA
Описание
Японский наследный принц Нарухито
© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ТОКИО, 1 мая. /ТАСС/. Новый император Японии Нарухито намерен строго выполнять конституцию, вносить вклад в дело мира и выполнять свои обязанности символа государства и единства народа.

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Он заявил об этом в своем первом обращении к народу в качестве монарха в ходе церемонии в императорском дворце, которую в прямом эфире транслировали национальные телеканалы.

"Я клянусь в соответствии с конституцией выполнить свои обязанности в качестве символа государства и единства народа", - сказал новый император.

Он также подчеркнул, что будет стремиться к миру во всем мире.

В церемонии приняли участие императрица Масако и члены императорской семьи, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и члены его кабинета, руководители обеих палат парламента, судьи Верховного суда, представители органов местной власти и общественности.

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