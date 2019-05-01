В Одессе усилены меры безопасности в преддверии годовщины трагедии в Доме профсоюзов

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины в преддверии годовщины трагедии на Куликовом поле и в Доме профсоюзов в Одессе переведены на усиленный вариант несения службы. Обеспечивать порядок в городе 2 мая будут 2,4 тыс. полицейских, бойцов нацгвардии и спецназа, а также спасатели.

Как сообщил в среду журналистам начальник областного управления полиции Олег Бехов, на усиленный режим несения службы переведены взрывотехники, курсанты Университета МВД, спецподразделения Службы безопасности Украины. "Службу будут нести 2400 человек. Сотрудники подготовлены, техники и спецсредств достаточно, чтобы обеспечить безопасность граждан", - заверил он. Глава управления полиции добавил, что вечером в среду в город прибудут дополнительные силы из соседних областей, для которых уже подготовлен план размещения.

По словам Бехова, информация о готовящихся на 2 мая провокациях в полицию не поступала.

В четверг у Дома профсоюзов и прилегающих кварталах установят специальный режим доступа. Вход на Куликово поле будет возможен только через пункты досмотра. Движение автотранспорта на Канатной, Пироговской, Гимназической улицах и по Итальянскому бульвару на участках, прилегающих к площади, будет запрещено.

Боевики "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны "майдана" 2 мая 2014 года напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, но радикалы продолжали их избивать, забрасывая камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.