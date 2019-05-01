Коммунисты и профсоюзы Армении провели демонстрацию в честь 1 мая в центре Еревана

ЕРЕВАН, 1 мая. /ТАСС/. Коммунистическая партия Армении и представители профсоюзов в среду в честь Дня труда и Международного дня солидарности трудящихся провели первомайскую демонстрацию на центральных улицах Еревана. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, около 200 активистов Компартии с призывами к трудовому равенству и защите интересов рабочих прошли по основным проспектам столицы Армении.

"Тогда, в советские годы, первомайские праздники были массовыми и наполненными ликованием. Мы с ностальгией помним эти времена и уверены, что однажды в Армении первомайские праздники будут проходить именно так. А сейчас у нас практически не защищены права трудящихся. Могут снять с работы в любую минуту, если, конечно, у тебя есть работа", - сказала корреспонденту ТАСС одна из участниц первомайской демонстрации.

Во время праздничного шествия звучали песни советских времен, многие пожилые ереванцы пришли на демонстрацию с внуками.

По случаю Дня труда и Международного дня солидарности трудящихся с обращением выступили президент Армен Саркисян и премьер-министр Никол Пашинян. "В вечно меняющемся мире труд, обогащенный знаниями и навыками, является залогом гарантированного успеха. В то же время очень важно, чтобы каждый, кто обладает правом на труд, имел возможность трудиться, и чтобы этот труд обеспечивал достойный уровень жизни", - говорится в обращении главы армянского государства.

1 мая - нерабочий день по всей Армении.