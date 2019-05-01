Оппозиция Грузии пригрозила президенту импичментом за отказ от военной базы США

ТБИЛИСИ, 1 мая. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвавшая нецелесообразным строительство американской военной базы в стране, может столкнуться с импичментом. С такими словами в среду выступила депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тинатин Бокучава.

"Я день ото дня убеждаюсь в том, что эта женщина [Зурабишвили] обязательно завершит свою деятельность импичментом. Однако сейчас важно, чтобы до импичмента она подобными заявлениями [о военной базе США] не наносила неисправимый урон стране", - сказала Бокучава журналистам.

Генсек правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что отношения Грузии и США являются дружественными и строительство базы на данном этапе не рассматривается. "Америка всегда была, есть и будет нашим стратегическим партнером и другом. Она всегда стоит рядом с нашей страной после обретения независимости. Все решения будут приняты в результате переговоров. На данном этапе разговоров по этой конкретной теме не было", - цитирует Каладзе Первый канал Грузинского общественного вещания.

Зурабишвили в интервью грузинской редакции радиостанции "Голос Америки", опубликованном в ночь на среду, заявила, что строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно и может быть воспринято как провокация. По ее словам, Грузия должна углублять отношения с США, но не предпринимать шагов, которые спровоцируют другие страны.

Грузию и США связывает оформленная в 2009 году Хартия о стратегическом партнерстве. Тбилиси с 1994 года интенсивно сотрудничает с НАТО и не раз заявлял о желании вступить в альянс. В августе 2015 года на военной базе в Крцаниси близ Тбилиси открыт Совместный центр тренировок и оценок Грузия-НАТО.

В 2016 году в Тбилиси открыли Школу институционального возрождения обороны, в мае 2018 года при участии США в поселке Вазиани близ грузинской столицы открылся Центр боевой подготовки по аналогу немецкой базы Хохенфельс, предназначенный для переподготовки грузинских военнослужащих в рамках программы оборонной готовности. В апреле этого года министр обороны Грузии Леван Изория выступил с предложением предоставить США и странам НАТО грузинскую военную инфраструктуру для проведения учений.