В Варшаве проходит марш польских националистов под лозунгом "Прочь из Евросоюза"

ВАРШАВА, 1 мая. /ТАСС/. Шествие националистических организаций под названием "Марш суверенитета" началось в среду в центре Варшавы под лозунгом "Прочь из Евросоюза".

Несколько тысяч участников шествия собрались на Замковой площади в Варшаве с флагами и транспарантами, чтобы выступить против попрания национальных интересов, приема мусульманских мигрантов, нарушения суверенных прав государства, введения общей европейской валюты и закрепления в Конституции членства страны в ЕС.

Толпа выкрикивает лозунги "Свобода, собственность, справедливость", "Прочь из ЕС", "Стоп диктату Берлина и Брюсселя", "Нас обманули". Демонстрация проходит при повышенном внимании полиции.

Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский запретил проведение "Марша суверенитета", опасаясь, что там появятся расистские, ксенофобские или фашистские лозунги. Однако столичный суд отменил решение градоначальника.