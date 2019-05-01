В праздновании Первомая в республиках Донбасса приняли участие десятки тысяч человек

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 1 мая. /ТАСС/. Митинги и праздничные шествия по случаю Первомая прошли в 13 населенных пунктах Донецкой народной республики. По данным местного МВД, которые приводит Донецкое агентство новостей, на них вышли порядка 20 тыс. человек.

"Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Первомаем - праздником настоящих тружеников, которыми славится наш край, - обратился к жителям глава ДНР Денис Пушилин. - Сегодня мы развиваемся, открываем новые угольные лавы, восстанавливаем предприятия, развиваем инфраструктуру. Все это благодаря трудолюбию, патриотизму и солидарности наших граждан в стремлении к благополучному, свободному и процветающему будущему".

Наиболее масштабные празднования состоялись в центре Донецка, где прошло шествие, завершившееся митингом на площади Ленина. Помимо традиционных лозунгов, профсоюзы выступили с призывом к миру в регионе.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник на демонстрации в Луганске отметил, что "Первомай всегда был и остается праздником солидарности трудящихся, который широко отмечается во всем мире, а главной традицией этого праздника является единство и солидарность". По данным Федерации профсоюзов ЛНР, в праздновании Первомая приняли участие более 50 тыс. жителей республики и гостей из дальнего зарубежья, в том числе из США, Германии, Австрии, Италии и Бразилии.

"Первомайское шествие в Луганске в год пятилетия создания Федерации профсоюзов ЛНР стало самым массовым с момента провозглашения республики, участие в нем приняли более 50 тыс. представителей трудовых коллективов", - цитирует сообщение профорганизации агентство Луганскинформцентр.

На Украине в среду также прошел ряд мероприятий по случаю Дня труда. Однако даже в Киеве количество собравшихся не превысило несколько сотен человек.