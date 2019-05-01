WikiLeaks осудила приговор Ассанжу

ТАСС, 1 мая. Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.

США, Швеция и Великобритания против Ассанжа. Что известно о деле основателя WikiLeaks

"Приговор Джулиану Ассанжу является настолько же шокирующим, насколько и карательным. У нас есть большие опасения по поводу того, сможет ли он получить в Великобритании честные слушания об экстрадиции", - говорится в Twitter организации.

Лондонский суд ранее приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Максимальный срок заключения, который грозил Ассанжу, составлял 52 недели. По мнению судьи, серьезность совершенного правонарушения, "даже учитывая смягчающие обстоятельства, требует вынесения приговора, строгость которого будет близка к максимальной".

Слушания по запросу США об экстрадиции Ассанжа пройдут в четверг.