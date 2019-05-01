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Политический кризис в Венесуэле

Помпео не исключил проведение военной операции США в Венесуэле

По словам госсекретаря, американский лидер Дональд Трамп дал понять, что силовой вариант возможен
Госсекретарь США Майкл Помпео Drew Angerer/Getty Images
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Госсекретарь США Майкл Помпео
© Drew Angerer/Getty Images

ТАСС, 1 мая. США могут инициировать военную операцию в Венесуэле, если возникнет такая необходимость. При этом Вашингтон рассчитывает на мирный переход власти, заявил в среду госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox Business.

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"Президент совершенно ясно и последовательно обозначил: военные действия возможны. Если это то, что потребуется, США это сделают", - сказал он, отметив, что Вашингтон пытается сделать все возможное, чтобы избежать насилия. "Мы бы предпочли мирный переход власти, при котором [президент Венесуэлы Николас] Мадуро уходит и проходят новые выборы", - добавил он.

Помпео указал, что заключение в тюрьму лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо стало бы "значительной эскалацией" обстановки и вынудило бы США реагировать.

Во вторник в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала Гуайдо. Он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Гуайдо, Хуан
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