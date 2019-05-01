Эксперт считает, что Зеленский не станет опираться в политике на националистов

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая. /ТАСС/. Сторонники украинского национализма в ходе президентских выборов оказались разгромлены избирателем, а Владимир Зеленский не станет опираться на эти силы. Такое мнение высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС доктор Еврейского университета в Иерусалиме Шмуль Барнаи.

"Пока о политике Владимира Зеленского судить сложно, поскольку в ходе предвыборной кампании он так мало рассказал о своих политических планах", - отметил эксперт во время презентации доклада Центра Кантора об антисемитизме в мире.

"Будет ли Зеленский опираться на "Правый сектор" (организация запрещена в РФ) или партию "Свобода"? Особых причин для этого нет, - полагает Барнаи. - Согласно результатам выборов, эти силы были просто разгромлены украинским избирателем, размазаны по стенке". По словам собеседника, националисты получили 1%, поэтому "рассматривать их как серьезную поддержку или источник поддержки смешно".

Эксперт также не ожидает обострения в Донбассе: "Пока не вижу предпосылок, чтобы Украина под руководством Зеленского начала эскалацию".

Доклад Центра Кантора

В докладе отмечается снижение антисемитских проявлений на Украине в 2018 году, однако говорится о случаях распространения листовок и граффити соответствующего содержания. Кроме того, были осквернены несколько еврейских кладбищ и массовых захоронений жертв Холокоста.

Отмечается, что власти Украины продолжают политику чествования главарей Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в РФ) Романа Шухевича и Степана Бендеры. Зафиксированы и антисемитские высказывания некоторых представителей местных властей.