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Эксперт считает, что Зеленский не станет опираться в политике на националистов

Согласно результатам президентских выборов, ультраправые силы были "размазаны по стенке", пояснил доктор Еврейского университета в Иерусалиме Шмуль Барнаи

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая. /ТАСС/. Сторонники украинского национализма в ходе президентских выборов оказались разгромлены избирателем, а Владимир Зеленский не станет опираться на эти силы. Такое мнение высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС доктор Еврейского университета в Иерусалиме Шмуль Барнаи.

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"Пока о политике Владимира Зеленского судить сложно, поскольку в ходе предвыборной кампании он так мало рассказал о своих политических планах", - отметил эксперт во время презентации доклада Центра Кантора об антисемитизме в мире.

"Будет ли Зеленский опираться на "Правый сектор" (организация запрещена в РФ) или партию "Свобода"? Особых причин для этого нет, - полагает Барнаи. - Согласно результатам выборов, эти силы были просто разгромлены украинским избирателем, размазаны по стенке". По словам собеседника, националисты получили 1%, поэтому "рассматривать их как серьезную поддержку или источник поддержки смешно".

Эксперт также не ожидает обострения в Донбассе: "Пока не вижу предпосылок, чтобы Украина под руководством Зеленского начала эскалацию".

Доклад Центра Кантора

В докладе отмечается снижение антисемитских проявлений на Украине в 2018 году, однако говорится о случаях распространения листовок и граффити соответствующего содержания. Кроме того, были осквернены несколько еврейских кладбищ и массовых захоронений жертв Холокоста.

Отмечается, что власти Украины продолжают политику чествования главарей Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в РФ) Романа Шухевича и Степана Бендеры. Зафиксированы и антисемитские высказывания некоторых представителей местных властей.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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