СМИ: в ходе демонстраций в Париже задержаны 200 человек

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Полиция и жандармы задержали 200 человек на манифестациях во французской столице. Об этом сообщает в среду телеканал BFM со ссылкой на парижскую префектуру.

В Twitter столичная полиция уточнила, что 55 человек задержаны в районе башни Монпарнас, где произошли многочисленные стычки между стражами порядка и "черными блоками", как называют здесь агрессивных молодых людей, которые приходят на подобные мероприятия ради погромов и потасовок со стражами порядка. Также полиция отчиталась о проведении 12,5 тыс. проверок на наличие запрещенных предметов среди прохожих в местах проведения массовых акций.

Прокуратура сообщила, что 148 из задержанных помещены под стражу. Обвинения и сроки рассмотрения дел не уточняются.

Демонстрации профсоюзов в связи с Днем Труда проходят во Франции 1 мая. В данных мероприятиях активно принимают участие представители движения "желтых жилетов", которое с ноября 2018 года каждую неделю проводит манифестации по выходным. Хотя в регионах мероприятия в целом отличались спокойной атмосферой, объединенный марш в Париже начался в 14:30 по местному времени (15:30 мск) на фоне беспорядков, продолжавшихся к тому моменту уже на протяжении часа.