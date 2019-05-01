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Политический кризис в Венесуэле

И.о. главы Пентагона отменил визит в Европу в связи с событиями в Венесуэле

Это решение обосновывается необходимостью обеспечения лучшей координации действий Вашингтона в отношении Каракаса

ТАСС, 1 мая. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан отменил запланированный визит в Европу, чтобы обеспечить лучшую координацию действий американской администрации в отношении Венесуэлы и ситуации на границе страны с Мексикой. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Теги
МексикаСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеШанахан, Патрик
И.о. главы Пентагона заявил, что не имеет данных о возобновлении обогащения урана в КНДР
Также Патрик Шанахан подчеркнул, что Вашингтон пока не собирается давать согласие на отмену санкций Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна
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