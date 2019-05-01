ТАСС, 1 мая. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан отменил запланированный визит в Европу, чтобы обеспечить лучшую координацию действий американской администрации в отношении Венесуэлы и ситуации на границе страны с Мексикой. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.
И.о. главы Пентагона отменил визит в Европу в связи с событиями в Венесуэле
Это решение обосновывается необходимостью обеспечения лучшей координации действий Вашингтона в отношении Каракаса