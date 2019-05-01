И.о. главы Пентагона отменил визит в Европу в связи с событиями в Венесуэле

И.о. главы Пентагона заявил, что не имеет данных о возобновлении обогащения урана в КНДР

Также Патрик Шанахан подчеркнул, что Вашингтон пока не собирается давать согласие на отмену санкций Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна

Читать полностью