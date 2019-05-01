Пентагон заявил о завершении реализации проектов в "информационном пространстве" Украины

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) завершило реализацию своих проектов сотрудничества с правительством Украины, затрагивавших информационную сферу. Об этом сообщил в среду группе журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, директор DARPA Стивен Уокер.

О реализации этих программ он заявил весной 2018 года на такой же встрече с прессой. В связи с этим ему была адресована просьба пояснить, что теперь происходит с этими проектами.

"В действительности нет новой информации. У нас с людьми там были в основном технические обсуждения, все они завершены", - сказал Уокер. То есть DARPA никаких новых проектов на Украине не осуществляет, поинтересовались у представителя Пентагона. "Нет", - ответил он.

В начале марта 2018 года Уокер уточнял, что означенное взаимодействие с властями Украины было налажено по итогам состоявшейся ранее у него и других представителей DARPA поездки в Киев. Украинские власти свидетельствовали, что Уокер, являвшийся на тот момент заместителем руководителя DARPA, нанес визит в Киев в октябре 2016 года. По словам Уокера, в рамках того "хорошего визита" он и другие американские должностные лица вели переговоры "с многими представителями промышленности, разведки и Вооруженных сил Украины".

Затем эти контакты продолжились, и DARPA через Европейское командование Вооруженных сил США начало "несколько проектов с Украиной, главным образом в информационном пространстве", не предоставляя вооружений или чего-то подобного, отмечал Уокер. "Но мы изучаем, как помочь им с информацией", - говорил об украинцах директор DARPA. Он категорически отказывался предоставлять дополнительные комментарии на этот счет и раскрывать суть сотрудничества.