Французский профсоюз осудил столкновения с полицией на демонстрации в Париже

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (ВКТ, CGT) назвал недопустимыми акты насилия, произошедшие перед началом первомайской демонстрации в Париже, из-за которых глава организации Филипп Мартинез был вынужден отменить запланированное выступление. Об этом говорится в заявлении CGT, распространенном в среду.

"CGT жестко осуждает продолжающееся в Париже насилие. Беспрецедентные и неизбирательные репрессии произошли после актов насилия со стороны некоторых [участников протеста], - говорится в коротком пресс-релизе. - Наши товарищи, включая нашего генерального секретаря, надышались газом, в них бросали гранаты. Этот скандальный, неслыханный сценарий недопустим в условиях нашей демократии".

Мартинез, который должен был открыть демонстрацию в честь Дня труда традиционной речью, был вынужден отказаться от этих планов, ряд СМИ сообщили, что он в принципе не будет участвовать в манифестации. Тем не менее, в назначенное время (14:30 по местному, 15:30 мск) колонна красных и желтых жилетов двинулась в сторону площади Италии, многие несли флаги профсоюза. А спустя полтора часа журналисты обнаружили самого Мартинеза, который в темных очках шел вместе с активистами CGT.

"Серьезный факт заключается в том, что полиция применила силу против [активистов] CGT. Мы достаточно четко выделяемся на фоне других участников", - сказал он. Вместе с тем, он подчеркнул, что основной посыл демонстрации не был размыт на фоне очередных погромов. "Это акция рабочих и работниц, которые направляют правительству и президенту республики [Эмманюэлю Макрону] четкое послание - нужно менять политику", - сказал Мартинез. "Налоговая справедливость и возвращение "налога на богатство" [ISF] - это требование CGT и "желтых жилетов", - пояснил он.

Глава профсоюза, еще до начала протестов осуждавший возможные беспорядки, заявил, что префект парижской полиции Дидье Лалльман и министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер несут ответственность за высокую напряженность и столкновения на демонстрации.