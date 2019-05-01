Пентагон назвал обеспечение безопасности выборов приоритетом Киберкомандования ВС США

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Обеспечение безопасности американской электронной инфраструктуры для проведения общенациональных голосований стало к настоящему времени основной задачей Киберкомандования Вооруженных сил (ВС) США. Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд.

"Невозможно отделить то, чем занимается Киберкомандование, от защиты наших выборов. Иными словами... это был приоритет номер один осенью 2018 года [при американских промежуточных выборах]", - сказал военачальник, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса. "Даже в рамках этих [открытых] слушаний можно сказать, что у него [Киберкомандования] был определенный существенный успех. Потенциал, который продолжает разрабатываться, будет задействован в 2020 году и в перспективе", - отметил Данфорд.

"Могу вас заверить: под руководством [исполняющего обязанности] министра [обороны Патрика Шанахана], а также его предшественника [Джеймса Мэттиса] наш подход заключался в том, что самым важным для страны является защита выборов, и приоритетом номер один Киберкомандования Вооруженных сил США является защита наших выборов", - подчеркнул в заключение генерал.

27 февраля ряд американских СМИ, включая газету The Washington Post и телеканал ABC, сообщили, что президент Дональд Трамп санкционировал кибератаку американских военных на российское "Агентство интернет-исследований" перед промежуточными выборами в США в ноябре 2018 года. Телеканал назвал данную атаку "самым агрессивным из известных на данный момент шагов администрации Трампа" по борьбе с приписываемым России "вмешательством в выборы" в США. Власти России множество раз категорически отвергали выводы администрации США о вмешательстве в американские избирательные процессы.

Согласно данным печати США, Киберкомандование, действуя на основе информации, полученной от американского Агентства национальной безопасности, за несколько часов до промежуточных выборов, состоявшихся 6 ноября, отключило доступ к интернету расположенной в Санкт-Петербурге компании. "Агентство интернет-исследований" якобы не имело доступа к интернету также в течение нескольких дней после данных выборов.

Белый дом не представил официальных комментариев относительно этих сведений. В Киберкомандовании заявили, что не обсуждают "секретные планы и операции". Официальный представитель командования заверил, что оно продолжит работать в рамках общеправительственной кампании по защите американских выборов и демократических институтов от враждебного влияния других стран.