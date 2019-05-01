Министра обороны Великобритании отправили в отставку из-за утечки секретной информации

ЛОНДОН, 1 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона из-за несанкционированного распространения им информации с заседания Совета по национальной безопасности. Об этом информировала в среду канцелярия премьера.

"Мне жаль, что вы считаете, что недавние утечки с заседания Совета национальной безопасности исходят из моего министерства. Я решительно убежден, что это не так. Я категорически отрицаю свою причастность к этой утечке и уверен, что тщательное расследование подтвердило бы мою позицию", - говорится в письме Уильямсона, которое он опубликовал в своем Twitter.

В своем письме Уильямсону Мэй назвала утечку беспрецедентной, а также "вызывающей глубокое разочарование". Отправленный в отставку экс-министр обороны, по данным телеканала Sky News , назвал решение политически мотивированным и поклялся, что ни он, ни кто-либо из сотрудников возглавляемого им ведомства не причастен к утечке информации.

"Премьер-министр сегодня вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, так как потеряла уверенность в его способности исполнять функции министра обороны и члена кабинета министров. Решение премьер-министра было принято на основе проведенного им расследования по поводу несанкционированного разглашения информации с заседания Совета национальной безопасности. Премьер-министр благодарит всех членов Совета национальной безопасности за их полноценное сотрудничество и прямоту в ходе расследования и считает вопрос закрытым", - отмечается в заявлении.

Новый глава Минобороны

Из последующего сообщения канцелярии Мэй стало известно, что глава британского правительства назначила новым министром обороны Соединенного Королевства Пенни Мордонт, занимавшую должность министра по вопросам международного развития, которое теперь возглавил экс-заместитель министра юстиции по делам пенитенциарных учреждений Рори Стюарт.

"Королева с удовлетворением одобрила назначение Пенни Мордонт министром обороны", - отмечается в сообщении.

Чем "прославился" Уильямсон

42-летний Уильямсон занимал пост главы минобороны с ноября 2017 года. В РФ он получил известность после того, как в марте прошлого года посоветовал России в деле с расследованием отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "отойти в сторону и заткнуться". В Москве в ответ осудили использования подобной лексики, отметив, что Лондону есть, что скрывать в расследовании инцидента в Солсбери.

Утечка информации

Газета The Daily Telegraph ранее сообщила, что администрация Мэй пытается выяснить, кто из членов правительства раскрыл прессе информацию об одобрении участия китайской корпорации Huawei в создании в Великобритании системы мобильной связи пятого поколения. По данным издания, глава аппарата британского премьера Гэвин Баруэлл заявил, что допустивший утечку информации будет уволен вне зависимости от того, какую должность он занимает.

Расследование дела об утечке информации началось 26 апреля, тогда же членам кабмина и их помощникам были выданы анкеты, в которых они должны указать подробную информацию о совершаемых ими телефонных звонках, их местонахождении в течение нескольких часов после завершения заседания Совета национальной безопасности Великобритании и возможных контактах с журналистами The Daily Telegraph до публикации материала о решении Совбеза по Huawei, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности.

Обвинения против Huawei

Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря прошлого года была задержана финдиректор компании Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.