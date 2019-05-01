Помпео заявил Лаврову, что "вмешательство РФ" в Венесуэле дестабилизирует отношения с США

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что "вмешательство России и Кубы" в ситуацию в Венесуэле имеет дестабилизирующее влияние на двусторонние отношения США и России. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь Майкл Помпео позвонил сегодня, 1 мая, министру иностранных дел России Сергею Лаврову, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. Госсекретарь подчеркнул, что вмешательство России и Кубы имеет дестабилизирующее влияние на Венесуэлу, а также на двусторонние отношения США и России", - говорится в документе.

"Госсекретарь призвал Россию прекратить поддержку Николаса Мадуро и присоединиться к другим странам, в том числе подавляющему большинству государств Западного полушария, которые стремятся к лучшему будущему для народа Венесуэлы", - утверждает пресс-служба Госдепартамента. "Госсекретарь принял во внимание заявлением МИД России от 30 апреля, призывающее к отказу от насилия и поддержке возвращения к стабильности и процветанию в Венесуэле", - отмечается также в заявлении.

Ранее в МИД РФ по итогам разговора глав дипломатических ведомств двух стран сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы обратил внимание Майкла Помпео на недопустимость вмешательства Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы, где оппозиция предприняла попытку захватить власть. Как указали в МИД РФ: "С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства - грубейшее нарушение международного права". Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Заявление МИД России

30 апреля в МИД РФ распространили заявление в связи с ситуацией в латиноамериканской стране, в котором отмечалось, что радикальной оппозиции Венесуэлы необходимо отказаться от силовых методов для достижения политических целей. В Москве убеждены, что стоящие перед Венесуэлой проблемы "должны разрешаться посредством ответственного переговорного процесса без предварительных условий". Любые действия должны предприниматься исключительно в рамках правового поля, в четком соответствии с конституцией и без деструктивного вмешательства извне, указали в дипведомстве.

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. За несколько часов до этого он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти. Как сообщил затем министр обороны республики Владимир Падрино Лопес, власти частично подавили попытку оппозиции, поддерживаемой небольшой группой военных, подорвать мир в стране.