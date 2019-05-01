В Киеве заявили о непризнании актов России о предоставлении украинцам гражданства РФ

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Киев не признает нормативно-правовые акты РФ, направленные на упрощение процедуры предоставления украинцам российского гражданства. Об этом в среду говорится в заявлении украинского МИД.

"Обнародованный указ президента РФ... как и все предыдущие и возможные будущие нормативно-правовые акты РФ, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны украинской стороной", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.

Кроме того, Киев потребовал "безотлагательно отменить" все подобные решения Москвы. Соответствующая нота протеста, добавили в министерстве, будет безотлагательно вручена российской стороне.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. В среду, 1 мая, он закрепил такую возможность для украинцев и лиц без гражданства, родившихся и постоянно проживавших в Крыму, но выехавших за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также лиц, подвергшихся незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Кроме того, президент РФ позволил в упрощенном порядке получать гражданство России украинцам и лицам без гражданства, которые имеют разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника программы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на апрель 2014 года, а также их детям, супругам и родителям.