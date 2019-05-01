Глава МИД Германии встретился в Колумбии с представителями венесуэльской оппозиции

БЕРЛИН, 1 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас во время визита в Колумбию встретился там с представителями венесуэльской оппозиции. Об этом сообщила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

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"Ситуация [в Венесуэле] остается напряженной. Мы надеемся, что не произойдет обострения обстановки и что будет запущен скорый процесс в направлении новых выборов", - приводит слова Мааса пресс-служба МИД.

Министр также сообщил, что Берлин выделит Колумбии €4 млн в качестве финансовой поддержки. Эти средства должны быть направлены на меры по размещению на колумбийской территории венесуэльцев, бежавших из своей страны.

После встречи с представителями венесуэльской оппозиции Маас заявил, что власти ФРГ обсудят возможность введения санкций в отношении ближайшего окружения президента Николаса Мадуро. "Это тема, которую мы должны будем обсудить с нашими европейскими партнерами", - приводит слова министра агентство DPA. Маас отметил, что правительство "серьезно проверит" такую возможность.

По данным DPA, в Боготе глава МИД ФРГ встретился, в частности, с так называемым теневым министром иностранных дел в команде лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо - Хулио Борхесом, являющимся послом латиноамериканской республики в Группе Лимы, страны которой (за исключением Мексики) признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.