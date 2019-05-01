Гуайдо заявил, что акции протеста против правительства идут по всей Венесуэле

"Я не вижу никакого уныния, эти [уличные] выступления идут по всей стране", - сказал политик. В Каракасе манифестация сторонников оппозиции переросла в столкновения с подразделениями Национальной гвардии. Протестующие забрасывали силовиков палками и камнями, в ответ против них был использован слезоточивый газ. Сведений о пострадавших с обеих сторон не поступало.

Во вторник акции протеста были организованы в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне Гуайдо. В сопровождавших демонстрации стычках с силовиками пострадали десятки человек. По данным правозащитных организаций, не менее 150 человек были задержаны, из них более 100 до сих пор остаются под стражей.