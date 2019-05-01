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Катар высказал несогласие с решением США ужесточить нефтяные санкции против Ирана

Глава МИД эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани указал на отрицательное воздействие подобного шага на страны, использующие иранскую нефть

ТАСС, 1 мая. Катар не согласен с решением США ужесточить нефтяные санкции против Ирана. Об этом заявил катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает в среду агентство Reuters.

"Санкции не должны быть расширены, потому что они имеют отрицательное воздействие на страны, которые пользуются иранской нефтью", - приводит Reuters слова министра. "В Катаре мы не считаем, что односторонние санкции будут иметь положительный эффект для кризисов, которые должны быть разрешены путем диалога и только путем диалога", - добавил глава катарского МИД.

Президент США Дональд Трамп 22 апреля решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, которые были возобновлены в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.

Санкции в отношении Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий. Однако администрация США на полгода вывела из-под действия этих ограничений восемь стран и территорий - Китай, Грецию, Индию, Италию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию.

Теги
СШАИранКатарТрамп, Дональд
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