В ООН обеспокоены чрезмерным применением силы в Венесуэле

ЖЕНЕВА, 1 мая. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность сообщениями о чрезмерном применении силы структурами безопасности во время демонстраций в Венесуэле. В распространенном во вторник в Женеве заявлении это ведомство призвало противостоящие стороны отказаться от насилия, а политических лидеров - начать обсуждение путей урегулирования кризиса.

"Мы призываем все стороны продемонстрировать максимум сдержанности, а власти - уважать право на мирные собрания", - подчеркнуло УВКПЧ. Оно напомнило властям об "обязанности обеспечивать защиту прав человека всех людей, независимо от их политической принадлежности".

"Все стороны должны отказаться от применения насилия", - говорится в заявлении. УВКПЧ призвало политических лидеров "начать серьезные дискуссии о действиях в направлении разрешения нынешнего кризиса".

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. За несколько часов до этого он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти. Как сообщил затем министр обороны республики Владимир Падрино Лопес, власти частично подавили попытку оппозиции, поддерживаемой небольшой группой военных, подорвать мир в стране.