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Политический кризис в Венесуэле

Канада призывает Мадуро уйти в отставку и восстановить в стране демократию

Глава канадского МИД Христя Фриланд заявила, что пришло время провести в Венесуэле честные и свободные выборы

ОТТАВА, 2 мая. /ТАСС/. Правительство Канады призывает президента Венесуэлы Николаса Мадуро добровольно уйти в отставку и восстановить в стране демократию. Об этом в среду говорится в видеообращении главы канадского МИД Христи Фриланд, которое политик опубликовала в своем Twitter.

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По ее словам, "храбрые венесуэльцы сегодня сражаются на улицах своих городов за возвращение демократии и восстановление конституционного порядка". "Я хотела бы сказать всем венесуэльцам, что Канада поддерживает вас. Незаконному режиму Мадуро и его сторонникам я хотела бы сказать, что пришло время уйти [в отставку] и позволить Венесуэле вернуться к демократии, вернуться к конституционному порядку и провести честные и свободные выборы", - заключила Фриланд.

В Каракасе и других городах Венесуэлы в настоящий момент идут антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Как сообщила глава управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махия Санти, во время столкновений, сопровождающих акции протеста в столице Венесуэлы, пострадали не менее 50 человек.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео обратил внимание на недопустимость вмешательства Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы, где оппозиция предприняла попытку захватить власть.

Теги
Мадуро, НиколасЛавров, Сергей ВикторовичКанадаСШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеФриланд, ХристяГуайдо, Хуан
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