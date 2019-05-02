Сокращенный рабочий день в Венесуэле продлили на неопределенный срок

КАРАКАС, 2 мая. /ТАСС/. Власти Венесуэлы продлили на неопределенный срок введенный в начале прошлой недели режим сокращенного рабочего и учебного дня в условиях работ по восстановлению электроснабжения после череды отключений. Об этом в среду в Twitter сообщил министр связи и информации республики Хорхе Родригес.

"Мы хотим сообщить нашим людям, что специальный график рабочего времени для восстановления национальной энергосистемы продолжает действовать. Рабочий день и учебные занятия будут длиться до 14:00", - написал глава ведомства. Министр не сообщил сроков окончания действия особых мер.

В марте в Венесуэле произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света остались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.