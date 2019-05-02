Трамп назвал слухами слова Помпео о том, что Мадуро хотел покинуть Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал в среду слухами слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что венесуэльский президент Николас Мадуро якобы планировал покинуть во вторник свою страну.

Трампа в эфире телеканала Fox Business попросили прокомментировать информацию о том, что Мадуро якобы был готов покинуть республику на самолете, но Москва уговорила его оказаться от этой идеи. "Если это так, то это неприемлемо. Мы слышим множество различных слухов. Были слухи, что он собирался [это сделать], были слухи, что он покинул бы [страну] другим путем. Я слышу слухи о России, слышу много [слухов] о Кубе", - ответил президент.

Ранее в интервью телекомпании CNN Помпео озвучил версию, согласно которой российские власти якобы уговорили Мадуро не покидать страну на самолете во вторник. По словам госсекретаря, у руководства США была информация о том, что президент Венесуэлы готовился сбежать на Кубу. В ответ на это заявление Мадуро упрекнул госсекретаря в несерьезности.

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила CNN, что утверждения Помпео о том, что российские власти уговорили Мадуро не покидать во вторник страну, не соответствуют действительности.

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. За несколько часов до этого он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти. Как сообщил затем министр обороны республики Владимир Падрино Лопес, власти частично подавили попытку оппозиции, поддерживаемой небольшой группой военных, дестабилизировать ситуацию в стране.