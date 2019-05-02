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Трамп пообещал, что на следующей неделе "много чего произойдет" по ситуации в Венесуэле

Сложившуюся в Боливарианской Республике ситуацию президент США охарактеризовал как "просто ужасную"

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал в среду, что "много чего произойдет" на следующей неделе, но возможно и раньше, вокруг ситуации по урегулированию конфликта в Венесуэле.

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Трампа в эфире телеканала Fox Business попросили прокомментировать кризис в Боливарианской Республике. "Это просто ужасная ситуация <...> Мы рассматриваем все варианты. Мы хотим помочь людям. <...> Много чего произойдет на следующей неделе, может быть и раньше", - отметил президент.

В Каракасе и других городах Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Как сообщила глава управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махия Санти, в ходе столкновений, сопровождающих акции протеста в столице Венесуэлы, пострадали не менее 50 человек.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео обратил внимание на недопустимость вмешательства Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы, где оппозиция предприняла попытку захватить власть.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАВенесуэлаТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Гуайдо, Хуан
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