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Политический кризис в Венесуэле

Венесуэльская НПО сообщила о гибели женщины при протестах в Каракасе

Инцидент произошел в районе Альтамира, отмечает "Центр наблюдения за социальной конфликтностью"

ТАСС, 2 мая. Женщина погибла в ходе протестных выступлений в Каракасе в среду. Об этом сообщила неправительственная организация "Центр наблюдения за социальной конфликтностью" (OVCS) на своей странице в Twitter.

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По ее данным, 27-летняя девушка получила смертельное ранение в голову в столичном районе Альтамира. Отмечается, что еще 130 человек пострадали в ходе демонстраций по всей стране.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил о гибели 24-летнего молодого человека во время протестов. По данным новостного портала Efecto Cocuyo, он погиб 30 апреля.

Во вторник акции протеста были организованы в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне Гуайдо. В стычках, сопровождавших демонстрации, пострадали десятки человек. По данным правозащитных организаций, не менее 150 манифестантов были задержаны, из них более 100 до сих пор остаются под стражей.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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