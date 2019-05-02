WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших помощников президента США.

По их сведениям, Трамп "не проявляет большого желания вторгаться в Венесуэлу", ограничиваясь последовательным ужесточением санкций в отношении вооруженных сил республики, а также Кубы. В разговоре с помощниками, отмечает газета, Трамп иногда говорил, что Болтон хочет втянуть его в войну в Венесуэле. При этом источники газеты выразили уверенность, что президент вряд ли даст разрешение на "проведение продолжительных военных действий" в этой стране. В то же время источники издания рассказали, что глава государства предоставил Болтону широкие полномочия по ситуации с Венесуэлой.

Издание также рассказало, что во время одного из брифингов в Белом доме на прошлой неделе помощники Болтона неоднократно перебивали и требовали вариантов военного урегулирования кризиса от заместителя председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Пола Селвы. Как отмечает газета, обычно учтивый генерал рассердился из-за такой "конфронтационной манеры" общения и ударил кулаком по столу с такой силой, что кольцо на его руке оставило на поверхности трещину. Брифинг был тут же остановлен, обе стороны остались недовольны друг другом.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду, что США могут провести военную операцию в Венесуэле, если возникнет такая необходимость. Как ранее утверждал Болтон, Соединенные Штаты призывают президента Венесуэлы Николаса Мадуро учитывать в случае применения силы против оппозиции, что Вашингтон рассматривает все варианты ответных действий.

Во вторник в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли антиправительственные выступления. Они начались после того, как группа военных, предположительно, поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.