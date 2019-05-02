СМИ: Паланкарая может стать новой столицей Индонезии

СИНГАПУР, 2 мая. /ТАСС/. Город Паланкарая, расположенный в провинции Центральный Калимантан, стал приоритетным местом, куда может быть перенесена из Джакарты столица Индонезии. Об этом пишет в четверг газета The Jakarta Post, ссылаясь на оценки правительственных экспертов.

"Город относительно молодой, он был заложен в середине прошлого столетия, и тогда первый президент республики, национальный герой страны Сукарно задумался о переносе туда столицы", - рассказал Харри Йогасвапа, руководитель исследований проблем народонаселения при Национальном институте наук.

По его словам, проведенный недавно по заказу правительства анализ показал, что город "полностью отвечает стандартам, предъявляемым к государственному центру". Кроме того, остров Калимантан, отметил эксперт, "находится в сейсмологически безопасном районе". Это особо актуально для крупнейшего в мире Индонезийского архипелага, состоящего из 18 тыс. островов, поскольку расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по 5-6 раз в день. Вместе с тем, предупредил Харри Йогасвапа, остров подвергается разрушительным наводнениям, а также сильному задымлению от лесных пожаров.

Эксперты называют Паланкарая одним из наиболее удачно спланированных и красивых городов Индонезии. Его население на сегодняшний день составляет несколько тысяч человек.

Планы на новый срок

Президент Джоко Видодо в понедельник сообщил о планах переноса столицы. По его словам, "Джакарта, вероятно, не сможет справиться с двумя важнейшими задачами одновременно: быть финансовым и политическим центром". Тем более, как подчеркнул глава государства, такие планы были и у Сукарно. По оценкам министерства планирования национального развития, на это потребуется как минимум пять лет, а также не менее $22,6 млрд.

Кроме Паланкарая власти также рассматривают округ Танах Бумбу в провинции Южный Калимантан, а также район Панаджам провинции Восточный Калимантан.

17 апреля в Индонезии прошли всеобщие выборы. На данный момент подсчитано примерно 60% бюллетеней, действующий глава государства уверенно лидирует, опережая своего единственного соперника как минимум на 10%. По мнению экспертов, решение о переносе столицы будет принято уже после инаугурации Видодо на второй срок, которая запланирована на октябрь.

Перегруженная столица

Нынешняя столица Индонезии - Джакарта - испытывает серьезные проблемы, связанные с недостаточным развитием городской инфраструктуры. Согласно исследованию компании Uber, в пробках в столице Индонезии автомобилисты проводят 22 дня в году, что является самым высоким показателем в Азии. Кроме того, согласно докладу компании Inrix, Джакарта занимает 12-е место в рейтинге наиболее загруженных мегаполисов мира.

Джакарта имеет статус особого административного округа и является наиболее густонаселенным мегаполисом страны, расположенным на северо-западном побережье острова Ява. Видодо занимал пост губернатора Джакарты с 2012 года по 2014 год, вплоть до своего избрания президентом страны.