Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 года

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Жители Одессы собираются на площади Куликово поле с цветами и фотографиями, чтобы почтить память погибших в трагедии пять лет назад. В течение дня в городе пройдут разного рода памятные мероприятия, традиционный марш проведут и националистические силы.

С утра жители Одессы приходят к Дому профсоюзов напротив Куликова поля, где 2 мая 2014 года в результате беспорядков погибли 48 человек, а свыше 240 получили ранения, несут цветы и фотографии жертв. В 16:00 в городе пройдет митинг скорби, а в 19:00 на Греческой площади состоится молебен по погибшим. В 18:00 на свой традиционный митинг выйдут представители националистических сил Одессы - сторонники партии "Национальный корпус" проведут акцию "Марш украинского порядка". Они пройдут по городу с государственными флагами и антироссийскими лозунгами.

Мэрия Одессы в связи с массовыми мероприятиями сообщила о значительном ограничении движения городского транспорта для "обеспечения общественной безопасности и порядка". Полиция города перешла на усиленный режим несения службы: за правопорядком следят 2,4 тыс. полицейских, работают также кинологи, взрывотехники и сотрудники Службы безопасности Украины. На Куликовом поле введен специальный режим посещения, в частности, людей пропускают только через фильтрационные пункты и досматривают. Полиция призывает жителей города "воздержаться от участия в несанкционированных мероприятиях общественно-политического характера, не нарушать общественный порядок и не провоцировать конфликтные ситуации, быть терпимыми и толерантными друг к другу".

Директор украинского Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной Елена Бережная заявила, что вся Украина в этот день скорбит вместе с Одессой. "Пять лет боли и страданий", - так она прокомментировала очередную годовщину трагедии. Депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик заявил, что в Одессе до сих пор не установлен мемориал жертвам трагедии, напомнив, что лидер политической силы Юрий Бойко неоднократно выражал готовность профинансировать такого рода увековечивание памяти погибших.

Глава политсовета партии Виктор Медведчук уверен, что в конечном итоге оппозиционерам удастся добиться справедливого и честного расследования трагедии, которая произошла в Одессе, несмотря на то, что, по его словам, украинская власть не заинтересована в этом. "На протяжении пяти лет представители режима <...> поддерживаемого ура-патриотами и радикалами всех мастей, не считали нужным вспоминать об этой страшной трагедии", - подчеркнул он, добавив, что родные погибших так и не услышали слов соболезнований и поддержки от "народной" власти, так и не увидели желания провести объективное расследование, найти и наказать виновных".

Трагедия 2 мая

2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны "майдана" напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, но радикалы продолжали их избивать, забрасывая камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана". Пятеро из них провели более трех с половиной лет в следственном изоляторе. Однако в сентябре 2017 года суд Черноморска Одесской области признал их невиновными. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили двоим из них новые обвинение по статье "Сепаратизм", после чего их вновь поместили под арест. Позже прокуратура также подала апелляцию на оправдательное решение суда.