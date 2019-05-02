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Палестино-израильский конфликт

Израильская армия сообщила о задержании 17 палестинцев на Западном берегу Иордана

Их разыскивали по подозрению в причастности к террористической деятельности

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая. /ТАСС/. Израильские военные арестовали в ночь на четверг 17 разыскиваемых палестинцев в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Военнослужащие при поддержке пограничной полиции, полиции и Службы общей безопасности Израиля [ШАБАК, контрразведка] арестовали 17 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц и солдат", - говорится в распространенном военными заявлении.

В армейской пресс-службе добавили, что арестованные переведены для допросов в контрразведку ШАБАК.

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