Командование силовой операции в Донбассе утверждает, что за год продвинулось на 24 кв. км

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Украинские военные заняли дополнительные 24 кв. км территории Донбасса, заявил в четверг командующий Операции объединенных сил (ООС, силовая операция в Донбассе) Сергей Наев на итоговом брифинге, утверждая, что это не является нарушением минских договоренностей.

"На протяжении года, благодаря тщательно спланированным мероприятиям и решительным действиям, не нарушая минских договоренностей, ООС удалось улучшить тактическое положение на отдельных участках на расстоянии от 2 до 5 км. Результатом этого стало возвращение территории около 24 кв. км, в том числе трех населенных пунктов", - сообщил он.

Кроме прочего, Наев отметил, что за время проведения ООС (начала действовать год назад вместо Антитеррористической операции в Донбассе) "совместными действиями Национальной гвардии и Национальной полиции на стационарных и мобильных блокпостах <...> было задержано 1358 лиц, из них 415 - по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях".

В соответствии с Комплексом мер по выполнению минских соглашений, подписанным в феврале 2015 года, стороны конфликта в Донбассе должны были отвести все свои тяжелые вооружения в целях создания зоны безопасности. В сентябре 2015 года участниками Контактной группы было выработано дополнение к Комплексу мер о создании 30-километровой буферной зоны (серой зоны) путем отвода каждой из сторон легкого вооружения на 15 км от линии разграничения. Введение войск той или иной стороны в находящиеся в ней населенные пункты является нарушением международных договоренностей. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в рамках силовой операции в Донбассе неоднократно сообщали о занятии новых позиций в серой зоне.