ВМС США активно экспериментируют с необитаемым надводным аппаратом Sea Hunter

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Военно-морские силы (ВМС) США активно экспериментируют с необитаемым надводным аппаратом (ННА) Sea Hunter ("Морской охотник"). Об этом сообщил в среду на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, директор Управления перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA - ДАРПА) Стивен Уокер.

"ВМС действительно забрали этот [корабль], применяют его и по-настоящему экспериментируют с ним", - сказал глава управления, которое и создало Sea Hunter. По его словам, американские ВМС используют Sea Hunter "как основу для [строительства] необитаемых надводных аппаратов среднего и крупного размера". При этом Уокер отметил, что "потенциально Sea Hunter можно применять многими различными способами", не предусматривающими установку на нем вооружений. Специалист пояснил, что имеет в виду, к примеру, операции по минированию и разминированию, сбору разведывательной информации.

Кроме того, Уокер рассказал, что Sea Hunter в автономном режиме дошел из Сан-Диего (штат Калифорния) на базу Перл-Харбор на Гавайях, а затем вернулся назад.

Sea Hunter, который ВМС США называет необитаемым надводным кораблем - прототипом среднего водоизмещения прибыл в Перл-Харбор 31 октября 2018 года. Как тогда заявила корреспонденту ТАСС официальный представитель ВМС лейтенант Лорен Чэтмэс, "прибытие Sea Hunter на Гавайи демонстрирует, что такие надводные корабли среднего водоизмещения могут быть развернуты для участия в операциях на океанских просторах". "Это позволяет применять новый класс военно-морских систем, показывает возможность обеспечения длительной автономности походов беспилотных надводных кораблей среднего водоизмещения под надзором и контролем человека", - указала Чэтмэс.

"Подобные Sea Hunter корабли создают новую парадигму применения надводных сил ВМС [США]. Они способны нести различную полезную нагрузку и выполнять множество [различных] задач", - подчеркнула Чэтмэс.

"Морской охотник"

Sea Hunter представляет собой 40-метровый тримаран, который первоначально был предназначен для борьбы с подводными лодками. Впоследствии занимавшиеся этим проектом представители ВМС указывали, что Sea Hunter также сможет противостоять надводным кораблям и вести радиоэлектронную борьбу. Эксплуатационные испытания "Морского охотника" шли в 2016-2017 годах.

Согласно имеющимся данным, Sea Hunter будет способен автономно выполнять поставленные задачи в течение похода длительностью до трех месяцев. 135-тонный корабль оснащен, в частности, радарами и камерами, двумя дизельными двигателями. Специализированная американская печать свидетельствовала, что новая разработка - это ответ на развитие ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Стоимость одного "Морского охотника" оценивается в $20 млн. Расходы на его функционирование в условиях похода - до $20 тыс. в день. Производителем является компания Leidos, штаб-квартира которой размещается в Рестоне (штат Вирджиния). Планировалось, что корабли проекта Sea Hunter будут переданы Седьмому флоту американских ВМС, в сферу оперативной ответственности которого входят Тихий и Индийский океаны и который базируется в Йокосуке (Япония).

Планы ВМС

Весной 2018 года Стивен Уокер рассказал, что ВМС США, по всей видимости, создадут в ближайшее время еще один надводный корабль-робот.

Начальник штаба американских ВМС адмирал Джон Ричардсон подтвердил в марте 2019 года, что вверенный ему вид Вооруженных сил США собирается ускорить процесс разработки крупных ННА.

Как заявили журналистам представители Пентагона, в следующем финансовом году оно рассчитывает израсходовать $400 млн на строительство двух крупных ННА. Речь идет об аппаратах размерами с корвет. Планируется, что они будут достигать 200-300 футов (61-91 м) в длину и иметь водоизмещение около 2 тыс. т, уточнил заместитель помощника министра ВМС США контр-адмирал Рэнди Крайтс, курирующий финансовые вопросы. Американские ВМС намерены закупать по два таких ННА ежегодно в течение следующих пяти лет. На эти цели предлагается выделить в общей сложности порядка $2,7 млрд.

По мнению Ричардсона, создание 10 кораблей, полностью управляемых автоматикой и дистанционно человеком, "кажется естественным следующим шагом" на пути ко все более масштабному применению в ВМС США необитаемых надводных и подводных аппаратов и различной робототехники. "Я хочу, если угодно, вывести эти замыслы на этап боевого применения [из фазы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок] как можно скорее", - пояснил адмирал. С его точки зрения, основным преимуществом реализации этих планов является в первую очередь "сокращение стоимости [такой] платформы", поскольку нет необходимости "поддерживать и защищать экипаж". Это значительно меняет "уравнение, учитывающее риск", позволяет "потенциально построить больше" таких кораблей, уничтожение которых потенциальным противником не будет сопряжено с потерей человеческих жизней, констатировал Ричардсон.