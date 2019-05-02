Около 200 человек принимают участие в мероприятиях в связи с годовщиной трагедии в Одессе

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Ситуация в центре Одессы, где с утра проходят памятные мероприятия в связи с пятой годовщиной трагедии на Куликовом поле, спокойная. Об этом в четверг сообщила заместитель директора департамента коммуникаций МВД Украины Виктория Навроцкая.

"На Куликовом поле проходят мероприятия, участие в них уже приняли около 200 человек", - отметила она в эфире телеканала "112 Украина".

Правопорядок на мероприятиях и в целом в Одессе обеспечивают 2,5 тыс. силовиков. По словам Навроцкой, в течение дня и ночью на улицах города будут нести службу силы патрульной полиции, полиции диалога, спасатели и бойцы Национальной гвардии Украины. Она также выразила благодарность одесситам за понимание ситуации в городе, где усилены меры безопасности, напомнив, что основные мероприятия пройдут во второй половине дня.

В четверг в Одессе проходят мероприятия в связи с пятой годовщиной трагедии, которая произошла 2 мая 2014 года. С утра горожане приходят к Дому профсоюзов напротив Куликова поля, где в результате беспорядков погибли 48 человек, а свыше 240 получили ранения, несут цветы и фотографии жертв. В 16:00 в городе пройдет митинг скорби, а в 19:00 на Греческой площади состоится молебен по погибшим. В 18:00 на свой традиционный митинг выйдут представители националистических сил Одессы - сторонники партии "Национальный корпус" проведут акцию "Марш украинского порядка" и пройдут по городу с государственными флагами и антироссийскими лозунгами.

2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны "майдана" напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, но радикалы продолжали их избивать, забрасывая камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.