Трамп пригласил премьер-министра Венгрии в Вашингтон

ТАСС, 2 мая. Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Вашингтон. Об этом сообщил пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач в четверг на своей странице в Twitter.

По его словам, Трамп пригласил Орбана в Вашингтон на 13 мая. "На повестке дня: энергетическая безопасность, оборонное сотрудничество, двусторонние отношения и региональная безопасность", - добавил Ковач в своем заявлении.

Ранее посол Соединенных Штатов в Венгрии Дэвид Корнстейн в интервью газете The New York Times заявил, что Трамп намерен развивать отношения с Орбаном и считает его "сильным лидером".