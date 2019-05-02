СМИ: суд Малайзии отложил рассмотрение коррупционного дела экс-премьера до августа

СИНГАПУР, 2 мая. /ТАСС/. Верховный суд Малайзии отложил рассмотрение дела о хищениях экс-премьером Наджибом Разаком в государственном инвестиционном фонде 1MDB на общую сумму около $554 млн. Как сообщил в четверг в Куала-Лумпуре судья Коллин Сэкирах, процесс должен начаться 19 августа вместо запланированного ранее 10 мая, передает газета The Star.

По его словам, "стороны [обвинение и защита] не должны умышленно затягивать рассмотрение дела, которое должно быть завершено до 14 ноября". Бывшему премьеру предъявлено более 20 обвинений, в том числе в отмывании денег, растрате государственных средств, превышении служебных полномочий и прочее.

Кроме того, 3 апреля Верховный суд приступил к рассмотрению аналогичных преступлений, в которых также обвиняется Наджиб, в другом инвестфонде SRC International. Общая сумма ущерба составляет $11,5 млн. Экс-премьеру предъявлено семь обвинений, по трем из них предусмотрено заключение под стражу на срок до 20 лет, а также телесные наказания в виде ударов ротанговыми палками. Кроме того, возможен штраф в пятикратном размере от суммы нанесенного ущерба.