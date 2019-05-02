Бойко заявил, что самым главным памятником трагедии в Одессе станет наказание виновных

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" намерена добиваться справедливого расследования трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которой погибли 48 человек, а более 240 получили ранения. Об этом в четверг заявил журналистам основатель политической силы Юрий Бойко, находясь в Одессе в пятую годовщину событий.

"Сегодня пятилетие этой жуткой трагедии. Здесь, на месте, где погибли люди, нет памятника - власть не удосужилась его поставить, и самое странное - нет наказания тем, кто убил людей", - заявил Бойко. Он подчеркнул, что "самый главный памятник будет тогда, когда накажут тех, кто их убил".

Политик подчеркнул, что на фоне смены власти на Украине оппозиция добьется наказания виновным в гибели одесситов. "Власть уходит, и мы добьемся справедливого расследования, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Для таких трагедий нет срока давности", - подчеркнул он. Бойко считает, что виновные до сих пор не наказаны, так как украинские власти "боялись, что выйдут сами на себя, потому что сами это организовали".

В четверг в Одессе проходят мероприятия в связи с пятой годовщиной трагедии, которая произошла 2 мая 2014 года. С утра горожане приходят к Дому профсоюзов напротив Куликова поля, где произошел пожар, унесший десятки человеческих жизней. В 16:00 в городе пройдет митинг скорби, а в 19:00 на Греческой площади состоится молебен по погибшим. В 18:00 на свой традиционный митинг выдут представители националистических сил Одессы - сторонники партии "Национальный корпус" проведут акцию "Марш украинского порядка" и пройдут по городу с государственными флагами и антироссийскими лозунгами.

2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны "майдана" напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, но радикалы продолжали их избивать, забрасывая камнями и бутылками с зажигательной смесью.